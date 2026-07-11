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Μουντιάλ 2026: Η ημέρα και η ώρα του πρώτου ημιτελικού

Δείτε πότε θα διεξαχθεί ο σπουδαίος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία.

Μουντιάλ 2026: Η ημέρα και η ώρα του πρώτου ημιτελικού
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Την δραματική πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου πήρε πριν από λίγο η Ισπανία, επικρατώντας με 2-1 του Βελγίου στη φάση των «8».

Η «Φούρια Ρόχα» θα τεθεί αντιμέτωπη στους «4» με την Γαλλία, η οποία ήταν και η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά. Οι «τρικολόρ» κυριάρχησαν απόλυτα στον προημιτελικό απέναντι στο Μαρόκο, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να πρωταγωνιστεί για ακόμη μια φορά στο φετινό τουρνουά.

Η σπουδαία μονομαχία ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία, που αποτελεί τον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης, θα διεξαχθεί το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης (14/7, 22:00) και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2ΣΠΟΡ.

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