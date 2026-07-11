Μουντιάλ 2026: Η ημέρα και η ώρα του πρώτου ημιτελικού

Την δραματική πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου πήρε πριν από λίγο η Ισπανία, επικρατώντας με 2-1 του Βελγίου στη φάση των «8».

Η «Φούρια Ρόχα» θα τεθεί αντιμέτωπη στους «4» με την Γαλλία, η οποία ήταν και η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά. Οι «τρικολόρ» κυριάρχησαν απόλυτα στον προημιτελικό απέναντι στο Μαρόκο, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να πρωταγωνιστεί για ακόμη μια φορά στο φετινό τουρνουά.

Η σπουδαία μονομαχία ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία, που αποτελεί τον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης, θα διεξαχθεί το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης (14/7, 22:00) και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2ΣΠΟΡ.