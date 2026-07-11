Δείτε τις καλύτερες στιγμές και τα γκολ από την νίκη-πρόκριση της Ισπανίας εις βάρος του Βελγίου στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Με γκολ του Μικέλ Μερίνο στο 88' από λάθος του τερματοφύλακα του Βελγίου, η Ισπανία επικράτησε 2-1 και θα συναντήσει τη Γαλλία στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Για δεύτερο σερί ματς ο Μίκελ Μερίνο ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για την Ισπανία!

Ο άσος της Άρσεναλ ήρθε από τον πάγκο και στο 88ο λεπτό πέτυχε το 2-1 επί του Βελγίου, στέλνοντας την ομάδα του στους ημιτελικούς του Μουντιάλ απέναντι στη Γαλλία (14/7, 22:00), για πρώτη φορά μετά το 2010, όταν η «Ρόχα» είχε κατακτήσει τον τίτλο.

Ένα γκολ που ήρθε μετά από ασταθή απόκρουση του Λέμενς, ο οποίος είχε αντικαταστήσει λίγο νωρίτερα τον τραυματία Κουρτουά. Ο Ρουίθ είχε ανοίξει το σκορ στο 30΄, με τον Ντε Κετελάρε να ισοφαρίζει για τους Βέλγους στο 41΄.