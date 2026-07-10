· Χάποελ Τελ Αβίβ

Στη Χάποελ Τελ Αβίβ μέχρι το 2029 ο Μπλέικνι

Κάτοικος Ισραήλ για τα επόμενα τρία χρόνια θα παραμείνει ο Αντόνιο Μπλέικνι, με τη Χάποελ Τελ Αβίβ να ανακοινώνει επίσημα την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Στη Χάποελ Τελ Αβίβ μέχρι το 2029 ο Μπλέικνι
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Στο Ισραήλ για λογαριασμό της Χάποελ Τελ Αβίβ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την επόμενη τριετία ο Αντόνιο Μπλέικνι, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Αμερικάνο γκαρντ μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο Αμερικανός γκαρντ εντάχθηκε στη Χάποελ τον Οκτώβριο του 2024 και ήταν βασικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε το EuroCup εκείνης της σεζόν, οδηγώντας το κλαμπ στην πρώτη του συμμετοχή στην EuroLeague.

Την περασμένη σεζόν στην κορυφαία διοργάνωση, ο Μπλέικνι αγωνίστηκε σε 41 παιχνίδια, έχοντας σημαντική συμβολή στην πορεία της ομάδας του μέχρι τα playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, επίτευγμα που εξασφάλισε στη Χάποελ μία ακόμη παρουσία στη EuroLeague.

Ο Αμερικανός ολοκλήρωσε τη σεζόν με μέσους όρους 13.2 πόντων, 2.3 ριμπάουντ και 1.0 ασίστ ανά αγώνα, ενώ σούταρε με 53.8% στα δίποντα και 40% στα τρίποντα.

Στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, συμμετείχε σε 13 αναμετρήσεις της κανονικής περιόδου, καταγράφοντας 12.9 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ ανά παιχνίδι.

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