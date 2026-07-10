Δείτε το νέο, αδιανόητο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό.

Σε κατάσταση απόλυτης κυριαρχίας, ο Μίλτος Τεντόγλου διέλυσε τα κοντέρ στο Diamond League του Μονακό, βελτιώνοντας δύο φορές μέσα στον ίδιο αγώνα την κορυφαία επίδοση στον κόσμο, με αποκορύφωμα ένα αδιανόητο άλμα στα 8.61μ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής επιβεβαίωσε με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο ότι παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος του μήκους παγκοσμίως, προσφέροντας ένα μοναδικό σόου στο πριγκιπάτο.

Η αρχή έγινε στη δεύτερη κιόλας προσπάθειά του, όταν προσγειώθηκε στα 8.52 μέτρα, ξεπερνώντας κατά ένα εκατοστό το μέχρι πρότινος κορυφαίο φετινό άλμα του Σίμον Εχάμερ (8.51μ. από τον Μάιο). Ο Τεντόγλου, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Στην έκτη και τελευταία του προσπάθεια, ο αθλητής από τα Γρεβενά «πέταξε» στα 8.61 μέτρα με μηδενικό μάλιστα άνεμο, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την τρομακτική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Δείτε το άλμα αλλά και την αντίδραση του Μίλτου Τεντόγλου: