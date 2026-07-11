Ισπανία - Βέλγιο 2-1: Ο Μερίνο ξετύλιξε το δώρο κι έστειλε τη «Ρόχα» στα ημιτελικά

Με γκολ του Μικέλ Μερίνο στο 88' από λάθος του τερματοφύλακα του Βελγίου, η Ισπανία επικράτησε 2-1 και θα συναντήσει τη Γαλλία στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Ισπανία - Βέλγιο 2-1: Ο Μερίνο ξετύλιξε το δώρο κι έστειλε τη «Ρόχα» στα ημιτελικά
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για δεύτερο σερί ματς ο Μίκελ Μερίνο ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για την Ισπανία!

Ο άσος της Άρσεναλ ήρθε από τον πάγκο και στο 88ο λεπτό πέτυχε το 2-1 επί του Βελγίου, στέλνοντας την ομάδα του στους ημιτελικούς του Μουντιάλ απέναντι στη Γαλλία (14/7, 22:00), για πρώτη φορά μετά το 2010, όταν η «Ρόχα» είχε κατακτήσει τον τίτλο.

Ένα γκολ που ήρθε μετά από ασταθή απόκρουση του Λέμενς, ο οποίος είχε αντικαταστήσει λίγο νωρίτερα τον τραυματία Κουρτουά. Ο Ρουίθ είχε ανοίξει το σκορ στο 30΄, με τον Ντε Κετελάρε να ισοφαρίζει για τους Βέλγους στο 41΄.

Η εξέλιξη του ματς

Στην προθέρμανση ο Ρούντι Γκαρσιά αναγκάστηκε να αλλάξει τα πλάνα του, καθώς ο Τίλεμανς υπέστη τράβημα στον προσαγωγό κι έτσι τη θέση του στο αρχικό σχήμα πήρε ο Βανάκεν.

Η Ισπανία πραγματοποίησε το καλύτερό της ημίχρονο στη διοργάνωση, ανεβάζοντας την απόδοσή της σε πολύ υψηλό επίπεδο. Έχασε αρκετές ευκαιρίες και προηγήθηκε ακριβώς με τη συμπληρώση του ημιώρου (30΄) όταν ο Όλμο σούταρε ο Κουρτουά απέκρουσε και ο Φαμπιάν Ρουίθ βγήκε πρώτος στη διεκδίκηση και έγραψε από κοντά το 1-0.

Η «Ρόχα» δεν έδειχνε να απειλείται καθόλου, όμως κόντρα στη ροή του αγώνα, το Βέλγιο ισοφάρισε. Στο 41΄ από σέντρα του Καστάνιε από δεξιά, ο Σαρλ Ντε Κετελάρε με έξοχη κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα στη μοναδική τελική προσπάθεια των «κόκκινων διαβόλων» στο πρώτο 45λεπτο.

Στο 71΄ τα δεδομένα του παιχνιδιού άλλαξαν, όταν ο Τιμπό Κουρτουά αναγκάστηκε να φύγει από το ματς λόγω τραυματισμού. Ο Σένε Λάμενς που τον αντικατέστησε αποδείχθηκε μοιραίος.

Στο 88΄, όταν ο Κουμπαρσί σούταρε από μακρά, ο 24χρονος τερματοφύλακας έχασε τη μπάλα μέσα από τα χέρια και ο Μερίνο από κοντά έγραψε το 2-1.

Όπως και στο ματς με την Πορτογαλία, ο «άνθρωπος της τελευταίας στιγμής» μπήκε ως αλλαγή και χάρισε την πρόκριση στην Ισπανία.

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ

Κίτρινες: Κουμπαρσί, Λαπόρτ - Ντε Μπρόινε, Βίτσελ

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουϊς Ντε Λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Ρουίθ (55΄ Πέδρι), Όλμο (86΄ Μερίνο), Γιαμάλ, Μπαένα (55΄ Φεράν Τόρες), Ογιαρθάμπαλ (79΄ Νίκο Γουϊλιαμς)

ΒΕΛΓΙΟ (Ρούντι Γκαρσιά): Κουρτουά (71΄λ.τρ. Πέντερς), Καστάν, Μέχελε, Ενγκόι, Ντε Κάιπερ (60΄ Σέις), Ράσκιν, Ντε Μπρόινε (86΄ Σάλεμεκερς), Βανάκεν (60΄ Λουκάκου), Ντοκού, Τροσάρ (60΄ Βίτσελ), Ντε Κετελάρε

COMMENTS
LATEST NEWS
00:16 MUNDIAL

Τα highlights από την δραματική πρόκριση της Ισπανίας στα ημιτελικά του Μουντιάλ (vid)

00:11 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Η ημέρα και η ώρα του πρώτου ημιτελικού

00:00 MUNDIAL

Ισπανία - Βέλγιο 2-1: Ο Μερίνο ξετύλιξε το δώρο κι έστειλε τη «Ρόχα» στα ημιτελικά

23:59 MUNDIAL

Ισπανία - Βέλγιο: Το γκολ του Μερίνο που έστειλε τη «Ρόχα» στους «4» του Μουντιάλ (vid)

23:53 GREEK BASKET LEAGUE

Ανακοίνωσε ΜακΝάιρ ο Βίκος Ιωαννίνων

23:26 SUPER LEAGUE

Επίσημο: Ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον Πραξιτέλη Βούρο

23:15 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Πρόταση «μαμούθ» του ΠΑΟΚ για Οσμάν - Αποχωρεί ο Τούρκος

23:09 MUNDIAL

Ο Γιώργος Καραγκούνης συνάντησε την Σακίρα στον προημιτελικό του Μουντιάλ 2026

23:01 ΣΠΟΡ

Αδιανόητος Τεντόγλου: Νέο απίθανο άλμα στα 8.61! (vid)

22:50 MUNDIAL

Ισπανία - Βέλγιο: Ο Ντε Κετελάρε με καρφωτή κεφαλιά το 1-1 (vid)

22:39 EUROLEAGUE

Στη Χάποελ Τελ Αβίβ μέχρι το 2029 ο Μπλέικνι

22:39 MUNDIAL

Ισπανία - Βέλγιο: Μπροστά στο σκορ με Φαμπιάν Ρουίθ η «Φούρια Ρόχα» (vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας