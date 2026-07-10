· Φενέρμπαχτσε

Επίσημο: Στους Ντάλας Μάβερικς ο Μπιμπέροβιτς

Το βήμα για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού θα κάνει ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, με τους Ντάλας Μάβερικς να ανακοινώνουν την απόκτηση του 25χρονου γκαρντ.

Επίσημο: Στους Ντάλας Μάβερικς ο Μπιμπέροβιτς
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Οι Ντάλας Μάβερικς ολοκλήρωσαν και τυπικά την απόκτηση του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος μετακομίζει στον «μαγικό πλανήτη» του NBA, ενεργοποιώντας το NBA-out που είχε στο συμβόλαιό του με τη Φενέρμπαχτσε.

Οι Μάβερικς εξασφάλισαν μέσω ανταλλαγής τα δικαιώματα του παίκτη, με την ομάδα του NBA να του προσφέρει διετές συμβόλαιο με τις απολαβές να αγγίζουν τα 6 εκατομμύρια δολλάρια. Ωστόσο, για να κάνει το μεγάλο άλμα στην καριέρα του, ο παίκτης έπρεπε να λύσει το συμβόλαιό του με τη Φενέρμπαχτσε, το οποίο περιλάμβανε ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Λόγω των κανονισμών της τρέχουσας συλλογικής σύμβασης (CBA), οι σύλλογοι του NBA επιτρέπεται να καλύψουν μόνο ένα μέρος αυτής της αποζημίωσης, με το ανώτατο όριο να φτάνει τις 925 χιλιάδες δολάρια. Αυτό σημαίνει πως ο Μπιμπέροβιτς θα χρειαστεί να καταβάλει ο ίδιος από την τσέπη του το εναπομείναν ποσό, το οποίο ξεπερνά το μισό της συνολικής ρήτρας.

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο Τούρκος πραγματοποίησε σούπερ σεζόν υπό τις οδηγίες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, έχοντας κατά μέσο όρο 12.1 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά αγώνα, σουτάροντας με 45.8% από τη γραμμή του τριπόντου.

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