Οδεύει προς Μιλάνο ο Μόουζες Ράιτ

Ο Μόουζες Ράιτ βρίσκεται προ των πυλών της Αρμάνι Μιλάνο, καθώς ο ιταλικός σύλλογος είναι έτοιμος να εντάξει στο δυναμικό του έναν από τους πιο περιζήτητους ψηλούς της ευρωπαϊκής αγοράς, σύμφωνα με το Eurohoops.

Παρότι ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού είχε αρχικά δεσμευτεί με την Μπαρτσελόνα, τελικά θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία. Οι Καταλανοί αναμένεται να βάλουν στα ταμεία τους το ποσό των 900.000 ευρώ για το buy-out, παρά το γεγονός ότι δεν ανακοίνωσαν ποτέ επίσημα τον παίκτη, ενώ ένα μικρότερο ποσό θα καταβληθεί και στη Ζάλγκιρις Κάουνας.

Ο Αμερικανός σέντερ προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν στη Λιθουανία, όπου μέτρησε 10.4 πόντους και 4.8 ριμπάουντ ανά αγώνα στην EuroLeague. Παράλληλα, είχε καθοριστική συμβολή τόσο στην πορεία της ομάδας του Κάουνας μέχρι τα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, όσο και στην κατάκτηση του εγχώριου πρωταθλήματος.