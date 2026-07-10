Ολυμπιακός: «Ενδιαφέρον της Κάλιαρι για τον Στρεφέτσα»

Το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων από την Ιταλία έχει συγκεντρώσει ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα, με τον Βραζιλιάνο να αναμένεται να αποτελέσει σύντομα παρελθόν από τον Ολυμπιακό καθώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν τον συμπεριέλαβε στην αποστολή της ομάδας για την καλοκαιρινή προετοιμασία στην Ολλανδία.

Ο 29χρονος έχει αφήσει το αποτύπωμά του στα γήπεδα της Ιταλίας, ενώ πετυχημένο μπορεί να θεωρηθεί και το πέρασμά του το τελευταίο εξάμηνο από την Πάρμα. Συνολικά αγωνίστηκε σε 14 παιχνίδια, καταγράφοντας δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 1.016' λεπτά συμμετοχής.

Όπως αποκαλύπτει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σκίρα, η Κάλιαρι είναι ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του, ενώ επιθυμία και του ίδιου του παίκτη είναι να επιστρέψει στη Serie A.

Στον Ολυμπιακό δεν απόδωσε τα αναμενόμενα, έχοντας ένα γκολ και πέντε ασίστ σε 21 συμμετοχές. Οι «ερυθρόλευκοι» τον απέκτησαν το καλοκαίρι του 2025 από την Κόμο έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ.