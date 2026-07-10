Στην 3η θέση του Diamond League στο Μονακό η Τζένγκο

Η Ελίνα Τζένγκο κατέκτησε την τρίτη θέση στο Diamond League του Μονακό, ολοκληρώνοντας τον αγώνα του ακοντισμού με καλύτερη επίδοση στα 58.20 μέτρα, σε ένα Euro-meeting όπου η νεαρή Ζίγι Γιαν κυριάρχησε απόλυτα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε ορισμένες αυξομειώσεις στην απόδοσή της και δύο άκυρες προσπάθειες ωστόσο η τέταρτη βολή της ήταν εκείνη που της εξασφάλισε την παρουσία της στην τελική τριάδα του αγωνίσματος.

Στον καθοριστικό τελευταίο γύρο, η 18χρονη Ζίγι Γιαν δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης, σημειώνοντας μια εντυπωσιακή βολή στα 68.75 μέτρα για να πάρει την πρώτη θέση. Η Αντριάνα Βιλάγκος ακολούθησε στη δεύτερη θέση με 59.53 μέτρα, ενώ η Τζένγκο έριξε 57.91 μέτρα στην έκτη της προσπάθεια, με αποτέλεσμα να κρατήσει ως κορυφαία επίδοση στον αγώνα τα 58.20 μέτρα από το τέταρτο στυλ.