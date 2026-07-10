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Παναθηναϊκός: Η θερμή υποδοχή του Ομπράντοβιτς στον Μπόνγκα (video)

Ο Ίζακ Μπόνγκα βρέθηκε στο Telekom Center Athens και είχε συνομιλία με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Παναθηναϊκός: Η θερμή υποδοχή του Ομπράντοβιτς στον Μπόνγκα (video)
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7) την τέταρτη φετινή του μεταγραφή.

Ο Ίζακ Μπόνγκα είναι και επίσημα παίκτης των «πράσινων», καθώς βρέθηκε τις προοηγούμενες ημέρες στην Αθήνα, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε 3ετές συμβόλαιο συνεργασίας κι έκανε τις πρώτες του δηλώσεις.

Σε αυτές στάθηκε στην παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Μάλιστα, ο Σέρβος τεχνικός ήταν από τους πρώτους που τον υποδέχθηκαν θερμά στο Telekom Center Athens, όπου ξεναγήθηκε στους χώρους των αποδυτηρίων και στον αγωνιστικό χώρο.

Άλλωστε ο Ζοτς και ο Μπόνγκα γνωρίζοντα πολύ καλά, μιας και συνεργάστηκαν την προηγούμενη διετία στην Παρτίζαν.

Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

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