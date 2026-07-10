Συνεχίζει στον Ολυμπιακό ο Παπανικολάου

Λευκός καπνός βγήκε από το ραντεβού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Κώστα Παπανικολάου, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον έμπειρο φόργουορντ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει συνδέσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του με τον σύλλογο, μετρά μια μακρά λίστα επιτυχιών στον Πειραιά. Κατά τη διάρκεια της θητείας του έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση τριών τίτλων EuroLeague, έξι πρωταθλημάτων, πέντε Κυπέλλων καθώς και τεσσάρων Super Cup Ελλάδας.

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο Παπανικολάου είχε κατά μέσο όρο 4.2 πόντους, 2.0 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ ανά αγώνα, σηκώνοντας για τρίτη φορά στην καριέρα του, αυτή τη φορά ως αρχηγός, το τρόπαιο της EuroLeague.

H ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την υπογραφή νέου συμβολαίου με τον Κώστα Παπανικολάου διετούς διάρκειας.

Υπάρχουν συνεργασίες που ξεπερνούν τα όρια ενός συμβολαίου. Συνεργασίες που χτίζονται με τον χρόνο, βασίζονται στην εμπιστοσύνη, στον αμοιβαίο σεβασμό και στην κοινή επιθυμία για διαρκή εξέλιξη και νέες επιτυχίες. Μια τέτοια συνεργασία είναι αυτή με τον Κώστα Παπανικολάου.

Με τον αρχηγό μας μάς ενώνουν πολλά περισσότερα από τους τίτλους. Μαζί έχουμε ζήσει μοναδικές στιγμές και έχουμε κατακτήσει τρεις Ευρωλίγκες (2012, 2013, 2026), έξι Πρωταθλήματα Ελλάδας (2012, 2016, 2022, 2023, 2025, 2026), πέντε Κύπελλα Ελλάδας (2010, 2011, 2022, 2023, 2024) και τέσσερα Super Cup Ελλάδας (2022, 2023, 2024, 2025).

Πάνω απ' όλα, όμως, μοιραζόμαστε μια κοινή διαδρομή γεμάτη προκλήσεις, δύσκολες στιγμές, απογοητεύσεις, πίστη, επιμονή και αδιάκοπη προσπάθεια. Μια διαδρομή που μας οδήγησε σε σπουδαίες επιτυχίες και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε να διεκδικούμε ακόμη περισσότερες.

Ο Κώστας Παπανικολάου δεν είναι μόνο ο αρχηγός της ομάδας μας. Είναι ένας αθλητής που με το ήθος, την αφοσίωση και την αγωνιστική του συνέπεια έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον σύλλογο και αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους όσοι φορούν τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Η ανανέωση της συνεργασίας μας αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας κοινής πορείας που έχει προσφέρει σπουδαίες στιγμές στον σύλλογο.

Με τις ίδιες αξίες και την ίδια φιλοδοξία, συνεχίζουμε μαζί, με στόχο να διεκδικήσουμε ακόμη περισσότερες επιτυχίες!