· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Επιστρέφει και μπαίνει σταδιακά ο Πελίστρι

Ο Φακούντο Πελίστρι επιστρέφει στην Ελλάδα.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Επιστρέφει και μπαίνει σταδιακά ο Πελίστρι
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Στην Ελλάδα επιστρέφει απόψε (10/7) ο Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος είχε πάρει παραπάνω ημέρες άδειας από τον Παναθηναϊκό λόγω της συμμετοχής του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο διεθνής Ουρουγουανός εξτρέμ θα κάνει αύριο (11/7) τις καθιερωμένα εργομετρικά τεστ και μετέπειτα θα αρχίσει να μπαίνει σταδιακά στο πρόγραμμα των προπονήσεων του «τριφυλλιού».

Αυτή θα είναι και η πρώτη γνωριμία με τον Τζέισον Νίστρουπ, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να αξιολογήσει πλήρως τον 24χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος ήταν απόντας από την προετοιμασία των «πράσινων» στην Ολλανδία.

Ο Δανός προπονητής θέλει να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για όλους τους ποδοσφαιριστές πριν λάβει τις τελικές αποφάσεις και η περίπτωση του συγκεκριμένου εξτρέμ βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνες που θα αξιολογηθούν προσεκτικά.

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