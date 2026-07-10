Μονεμβασιώτης: «Ψηφίσαμε με γνώμονα το συμφέρον του Ηρακλή»

Στο περιθώριο της παρουσίασης του Βάλτερ Ματσάρι, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ηρακλής, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης επιβεβαίωσε πως ο «Γηραιός» θα έχει τηλεοπτική στέγη στη νέα πλατφόρμα που δημιουργεί ο Γιάννης Αλαφούζος, ενώ εξήγησε παράλληλα τους λόγους για τους οποίους στήριξε την πλευρά του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού στις εκλογές της Super League.

lΑπαντώντας σε σχετική ερώτηση για την επιλογή του Ηρακλή στις εκλογές της λίγκας, ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης ανέφερε:

«Εμείς αποφασίζουμε με βάση το συμφέρον του Ηρακλή και μόνο. Πήγαμε με εκείνους οι οποίοι υποστηρίζουν την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, καθώς η άλλη πλευρά θεωρεί ότι οι μεγάλες ομάδες πρέπει να παίρνουν τεράστια συμβόλαια και οι υπόλοιπες ψίχουλα.

Μέσω των επιλογών μας, εξασφαλίσαμε ένα μεγάλο τηλεοπτικό συμβόλαιο για την ομάδα. Αν πηγαίναμε σε μία από τις δύο υπάρχουσες πλατφόρμες, θα εισπράτταμε λίγο πάνω από ένα εκατομμύριο και ουσιαστικά θα έπρεπε να εγκαταλείψουμε την κατηγορία. Θα είμαστε πάντα ανεξάρτητοι και θα επιλέγουμε με προτεραιότητα τον Ηρακλή».