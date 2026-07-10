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Την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Σανταμαρία

Το απόγευμα της Κυριακής (12/7) αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Μπαπτίστ Σανταμαρία προκειμένου να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες και να υπογράψει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ.

Την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Σανταμαρία
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Προ των πυλών του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, με τον Γάλλο χαφ να αναμένεται το απόγευμα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη ώστε να οριστικοποιηθεί η μετακίνησή του και να γίνει η δεύτερη μεταγραφή της εποχής Αλέσιο Λίσι στον «Δικέφαλο».

Ο 31χρονος έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια, εκεί όπου τη σεζόν που μας πέρασε κατέγραψε συνολικά 22 εμφανίσεις με τις «νυχτερίδες», έχοντας απολογισμό ένα γκολ και δύο ασίστ σε 1.015' λεπτά συμμετοχής.

Αν όλα πάνε βάσει σχεδίου, ο έμπειρος χαφ θα υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και αμέσως μετά θα επικυρώσει τη συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ, βάζοντας τέλος σε ένα μεταγραφικό σίριαλ που οι άνθρωποι της ομάδας χειρίζονταν εδώ και καιρό.

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