Ντε Φράι για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό: «Ήθελα να γίνω ξανά κορυφαίος παίκτης»
Ο Στέφαν Ντε Φράι αποκάλυψε τον λόγο που ήθελε να έρθει στον Παναθηναϊκό.
Ο Στέφαν Ντε Φράι αποχώρησε από την Ίντερ και είπε το «ναι» στον Παναθηναϊκό, έπειτα από μία σπουδαία καριέρα στην Ιταλία.
Ο Ιταλός αμυντικός που την περασμένη σεζό ήταν... παραγκωνισμένος από τους «νερατζούρι» μίλησε σε μέσο της γειτονικής χώρας και αποκάλυψε τον λόγο που έφυγε από το «Τζιουζέπε Μεάτσα».
Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Στέφαν Ντε Φράι
«Το συμβόλαιο μου έληγε και ήθελα να γίνω ξανά κορυφαίος παίκτης κάπου. Δυστυχώς, δεν έπαιξα πολύ πέρυσι».