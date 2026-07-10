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Ντε Φράι για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό: «Ήθελα να γίνω ξανά κορυφαίος παίκτης»

Ο Στέφαν Ντε Φράι αποκάλυψε τον λόγο που ήθελε να έρθει στον Παναθηναϊκό.

Θανάσης Μαργαρίτης

Ντε Φράι για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό: «Ήθελα να γίνω ξανά κορυφαίος παίκτης»
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Ο Στέφαν Ντε Φράι αποχώρησε από την Ίντερ και είπε το «ναι» στον Παναθηναϊκό, έπειτα από μία σπουδαία καριέρα στην Ιταλία.

Ο Ιταλός αμυντικός που την περασμένη σεζό ήταν... παραγκωνισμένος από τους «νερατζούρι» μίλησε σε μέσο της γειτονικής χώρας και αποκάλυψε τον λόγο που έφυγε από το «Τζιουζέπε Μεάτσα».

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Στέφαν Ντε Φράι

«Το συμβόλαιο μου έληγε και ήθελα να γίνω ξανά κορυφαίος παίκτης κάπου. Δυστυχώς, δεν έπαιξα πολύ πέρυσι».

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