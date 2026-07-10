Ντε Φράι για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό: «Ήθελα να γίνω ξανά κορυφαίος παίκτης»

Ο Στέφαν Ντε Φράι αποχώρησε από την Ίντερ και είπε το «ναι» στον Παναθηναϊκό, έπειτα από μία σπουδαία καριέρα στην Ιταλία.

Ο Ιταλός αμυντικός που την περασμένη σεζό ήταν... παραγκωνισμένος από τους «νερατζούρι» μίλησε σε μέσο της γειτονικής χώρας και αποκάλυψε τον λόγο που έφυγε από το «Τζιουζέπε Μεάτσα».

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Στέφαν Ντε Φράι

«Το συμβόλαιο μου έληγε και ήθελα να γίνω ξανά κορυφαίος παίκτης κάπου. Δυστυχώς, δεν έπαιξα πολύ πέρυσι».