Η ΒΙΚΟΣ COLA επιστρέφει στο Φεστιβάλ Πόζαρ για 3η συνεχόμενη χρονιά

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η ΒΙΚΟΣ COLA δίνει τον ρυθμό στο Φεστιβάλ Πόζαρ, που θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 16 έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου στα Λουτρά Αλμωπίας, φέρνοντας μαζί της τη δίψα για μουσική, διασκέδαση και αυθεντικές καλοκαιρινές εμπειρίες.

Η ΒΙΚΟΣ COLA επιστρέφει στο Φεστιβάλ Πόζαρ για 3η συνεχόμενη χρονιά
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Το αγαπημένο φεστιβάλ, που φέτος συμπληρώνει 16 χρόνια, υποδέχεται ξανά στη σκηνή αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και δυναμικά DJ sets, σε ένα τετραήμερο γεμάτο ρυθμό, διασκέδαση και καλοκαιρινή ενέργεια.

Στην καρδιά του φεστιβάλ, το χαρακτηριστικό ΒΙΚΟΣ COLA κόκκινο Container επιστρέφει ως το απόλυτο σημείο συνάντησης του κοινού. Με photobooth, διαδραστικά activations και μοναδικά δώρα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ένα ολοκληρωμένο experience, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή με τη δροσερή και μοναδική γεύση της ΒΙΚΟΣ COLA.

Γιατί κάθε φεστιβαλική στιγμή έχει περισσότερη ένταση, περισσότερη δροσιά και περισσότερη απόλαυση όταν συνοδεύεται από τη ΒΙΚΟΣ COLA.

ΔΙΨΑ ΓΙΑ ΒΙΚΟΣ COLA. ΔΙΨΑ ΓΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ.

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