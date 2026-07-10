Η ΒΙΚΟΣ COLA επιστρέφει στο Φεστιβάλ Πόζαρ για 3η συνεχόμενη χρονιά

Το αγαπημένο φεστιβάλ, που φέτος συμπληρώνει 16 χρόνια, υποδέχεται ξανά στη σκηνή αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και δυναμικά DJ sets, σε ένα τετραήμερο γεμάτο ρυθμό, διασκέδαση και καλοκαιρινή ενέργεια.

Στην καρδιά του φεστιβάλ, το χαρακτηριστικό ΒΙΚΟΣ COLA κόκκινο Container επιστρέφει ως το απόλυτο σημείο συνάντησης του κοινού. Με photobooth, διαδραστικά activations και μοναδικά δώρα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ένα ολοκληρωμένο experience, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή με τη δροσερή και μοναδική γεύση της ΒΙΚΟΣ COLA.

Γιατί κάθε φεστιβαλική στιγμή έχει περισσότερη ένταση, περισσότερη δροσιά και περισσότερη απόλαυση όταν συνοδεύεται από τη ΒΙΚΟΣ COLA.

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