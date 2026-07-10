Μουντιάλ 2026: Έκαψαν ομοίωμα του Εμπαπέ στην Παραγουάη μετά τον αποκλεισμό από τη Γαλλία (vid)

Οι αντιδράσεις στην Παραγουάη μετά τον αποκλεισμό από τη Γαλλία στο Μουντιάλ 2026 συνεχίζονται, με τον Κιλιάν Μπαπέ να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο.

Μουντιάλ 2026: Έκαψαν ομοίωμα του Εμπαπέ στην Παραγουάη μετά τον αποκλεισμό από τη Γαλλία (vid)
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Κατά τη διάρκεια του παραδοσιακού φεστιβάλ «San Juan», ένας άνδρας που φορούσε φανέλα της εθνικής Παραγουάης κατασκεύασε ομοίωμα με το όνομα του Γάλλου επιθετικού, το κρέμασε σε δέντρο και στη συνέχεια του έβαλε φωτιά.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά την αναμέτρηση των δύο ομάδων στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η οποία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και εκτός αγωνιστικού χώρου. Ανάμεσα στα γεγονότα που προκάλεσαν συζήτηση ήταν και οι δηλώσεις της Παραγουανής γερουσιαστή Σελέστε Αμαρίγια.

Η συγκεκριμένη ενέργεια συνδέεται με το έθιμο «Judas Kai», κατά το οποίο καίγεται συμβολικά το ομοίωμα ενός προσώπου που θεωρείται ανεπιθύμητο ή έχει προκαλέσει τη δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Εμπαπέ γίνεται στόχος ανάλογης συμβολικής πράξης. Το 2022, μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στη Γαλλία και την Αργεντινή, οπαδοί της «Αλμπισελέστε» είχαν κάψει φέρετρο με το πρόσωπό του κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του τίτλου.

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