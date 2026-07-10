ΑΕΚ: Επίσημο! Ο Χαβιέ Ριμπάλτα μέχρι το 2029 στην «Ένωση»

Μετά την επέκταση της συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς, η ΑΕΚ προχώρησε, όπως αναμενόταν, και στην ανανέωση της συνεργασίας με τον Χαβιέ Ριμπάλτα.

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ επισημοποίησε την συμφωνία με τον Καταλανό, η οποία έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου της Ένωσης θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό στέλεχος του οργανισμού για την επόμενη τριετία.

Ο Καταλανός είχε καθοριστική συμμετοχή στη δημιουργία του ρόστερ που οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη της διοίκησης μέσα από τη δουλειά του. Έτσι, θα παραμείνει επικεφαλής του ποδοσφαιρικού σχεδιασμού, με στόχο η «Ένωση» να συνεχίσει την ανοδική της πορεία και τα επόμενα χρόνια.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Ο Χαβιέ Ριμπάλτα ανανέωσε το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ ως το καλοκαίρι του 2029!

Η συμφωνία ολοκληρώθηκε στα γραφεία του Διοικητικού Ηγέτη της ΑΕΚ κ. Μάριου Ηλιόπουλου, όπου οι δύο άνδρες έδωσαν τα χέρια και ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, παραμένει στην Ομαδάρα μας, τουλάχιστον για τρία ακόμη χρόνια!»