Παναθηναϊκός: «Τρέλα» για το φιλικό με Γκρασχόπερς - Έχουν... φύγει 10 χιλιάδες εισιτήρια

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να αγωνιστεί μπροστά σε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο φιλικό απέναντι στη Γκρασχόπερς, καθώς οι φίλοι του «τριφυλλιού» έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για την πρώτη εμφάνιση της ομάδας στην Αθήνα υπό τις οδηγίες του Γιάκομπ Νίστρουπ.

Η αναμέτρηση, που θα διεξαχθεί στη Λεωφόρο, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των οπαδών των «πρασίνων», οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν από κοντά τη νέα αγωνιστική εικόνα της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Η προπώληση των εισιτηρίων κινείται με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς, καθώς έχουν ήδη διατεθεί περίπου 9.700 εισιτήρια, γεγονός που προμηνύει πολύ μεγάλη προσέλευση στις εξέδρες.

Μάλιστα, τα πέταλα του γηπέδου έχουν εξαντληθεί, ενώ οι θύρες 9 και 10 είναι επίσης γεμάτες. Παράλληλα, οι θύρες 6 και 7 παρουσιάζουν πληρότητα που αγγίζει το 90%, δείγμα της έντονης στήριξης που απολαμβάνει η ομάδα από τον κόσμο της.

Συνεχίζεται η μεγάλη ζήτηση για τα διαρκείας

Την ίδια ώρα, αυξημένο παραμένει το ενδιαφέρον και για τα εισιτήρια διαρκείας του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ.

Ιδιαίτερη ανταπόκριση καταγράφεται στις θύρες 17Α και 17Β, όπου, μετά την απόφαση του Γιάννη Αλαφούζου να προσφερθούν σε προνομιακή τιμή, έχουν ήδη διατεθεί περίπου 1.000 κάρτες διαρκείας από τις συνολικά 2.500 διαθέσιμες θέσεις.