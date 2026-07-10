· Καλαμάτα

Η Καλαμάτα ανακοίνωσε αλλαγές στο οργανόγραμμά της

Ο νέος ρόλος του Μπατίστα και η προσθήκη.

Η Καλαμάτα ανακοίνωσε αλλαγές στο οργανόγραμμά της
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Η επιστροφή της Καλαμάτας στη Super League συνοδεύεται από σημαντικές διοικητικές αλλαγές, με τη διοίκηση της ομάδας να προχωρά σε ανακατανομή ρόλων ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Στόχος των αλλαγών είναι η καλύτερη οργάνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος και η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για μια ανταγωνιστική παρουσία της «Μαύρης Θύελλας» στην κορυφαία κατηγορία, όπου επιστρέφει έπειτα από 25 χρόνια.

Ο Ντάνιελ Μπατίστα αναβαθμίζεται στο οργανόγραμμα του συλλόγου, καθώς αναλαμβάνει πλέον καθήκοντα Sporting Director. Έχοντας ήδη σημαντική παρουσία στην ομάδα ως Team Manager, θα είναι υπεύθυνος για τον αγωνιστικό σχεδιασμό, τη μεταγραφική στρατηγική και τη συνολική ποδοσφαιρική φιλοσοφία της Καλαμάτας.

Παράλληλα, η Καλαμάτα ανακοίνωσε την επιστροφή του Ηλία Μουρουσιά, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Team Manager.

Ο νέος του ρόλος θα αφορά την καθημερινή λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος, την οργάνωση της ομάδας και τη στενή συνεργασία με το τεχνικό επιτελείο και τη διοίκηση, ενισχύοντας τη δομή του συλλόγου ενόψει των απαιτήσεων της νέας σεζόν.

https://www.instagram.com/p/Dam10KxqbuO/
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