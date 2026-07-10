Το Μουντιάλ των «πολυβόλων»: Το side story που ξεπέρασε ακόμα και τη μάχη για το τρόπαιο

Σε ποιον ανήκει τελικά αυτό το Μουντιάλ; Είναι μήπως η διοργάνωση του Κιλιάν Εμπαπέ που είναι μια ομάδα μόνος του; Μήπως είναι το τουρνουά του Χάαλαντ που τραβάει κουπί και κατακτά τον κόσμο με μεγαλύτερη συχνότητα και από τον Ράγκναρ Λόθμπροκ των Βίκινγκς; Ή είναι άλλη ένα Παγκόσμιο Κύπελλο που ο Μέσι αποδεικνύει ότι παρά τα χρόνια του είναι ο κορυφαίος;

Πολλά παίζουν, ακόμα πιο πολλά θα γραφτούν και σίγουρα, μέχρι το φινάλε της 19ης Ιουλίου, πολλά μπορούν να αλλάξουν. Το σίγουρο είναι ένα αυτή τη στιγμή, όσο και αν δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 μοιάζει να εξελίσσεται στο Μουντιάλ των «πολυβόλων».

Άλλωστε, όσο πλησιάζουμε προς το φινάλε της διοργάνωσης, η μάχη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ έχει μετατραπεί σε ένα ξεχωριστό blockbuster, μια παράλληλη ιστορία που δεν λειτουργεί ως συνοδευτικό της διοργάνωσης, αλλά ως ένας από τους βασικούς λόγους που καθηλώνει εκατομμύρια φιλάθλους.

Norway's Erling Haaland (9) celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026.(AP Photo/Tony Gutierrez) AP

Ένα side story που δημιουργεί μεγαλύτερο hype

Ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Λιονέλ Μέσι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ, με κάθε παιχνίδι να μοιάζει με προσωπική τους μονομαχία. Ο ένας σκοράρει και ο άλλος καλείται να απαντήσει. Κι αν τα γκολ παραμείνουν ίδια, υπάρχουν ακόμη και οι ασίστ για να κρίνουν τον νικητή. Λεπτομέρειες που μετατρέπουν μια ατομική διάκριση σε θρίλερ υψηλής έντασης.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, στη συζήτηση παραμένουν δύο από τους πιο αδίστακτους εκτελεστές της σύγχρονης εποχής. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο ορισμός του φορ που χρειάζεται μισή ευκαιρία για να σκοράρει, ενώ ο Χάρι Κέιν πραγματοποιεί ένα τουρνουά που αποδεικνύει γιατί συγκαταλέγεται εδώ και χρόνια στην ελίτ των επιθετικών. Όσο οι ομάδες τους συνεχίζουν την πορεία τους, τόσο η κούρσα αποκτά και καινούργια επεισόδια.

Το πιο όμορφο σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι κανείς δεν κυνηγά απλώς προσωπικούς αριθμούς. Όλοι γνωρίζουν ότι κάθε γκολ μπορεί να φέρει την εθνική τους ένα βήμα πιο κοντά στον μεγαλύτερο στόχο, παρόλα αυτά, αυτή η άτυπη κόντρα μεταξύ των κορυφαίων σκόρερ έχει αποκτήσει τη δική της λάμψη. Μια λάμψη που, σε αρκετές στιγμές, μοιάζει να στέκεται δίπλα -ίσως και παραπάνω- από τη συζήτηση για το ποιος θα σηκώσει τελικά το τρόπαιο.

Και αυτό το side story είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα παράσημα του φετινού Μουντιάλ. Ότι κατάφερε να συγκεντρώσει στην ίδια σκηνή τους πιο χαρισματικούς εκτελεστές του πλανήτη και να τους αφήσει να λύσουν τις διαφορές τους με τον πιο ποδοσφαιρικό τρόπο: σκοράροντας.

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard) AP

Τι μένει τελικά;

Και όταν, μετά από χρόνια, γυρίσουμε πίσω για να θυμηθούμε το καλοκαίρι του 2026, πιθανότατα δεν θα μιλήσουμε μόνο για την εθνική που κατέκτησε το τρόπαιο. Θα μιλήσουμε για το Μουντιάλ όπου ο Μέσι, ο Εμπαπέ, ο Χάαλαντ και ο Κέιν μετέτρεψαν τη μάχη του πρώτου σκόρερ σε μια από τις πιο συναρπαστικές ιστορίες που έχουμε δει ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Γιατί οι μεγάλες διοργανώσεις γράφουν ιστορία με τους πρωταθλητές, για μια εμβληματική ομάδα, μια ιστορική ανατροπή ή ένα γκολ που πέρασε στην αιωνιότητα. Οι πραγματικά θρυλικές διοργανώσεις, όμως, γράφονται από τους ποδοσφαιριστές που δεν σταματούν να βρίσκουν δίχτυα.

Μια ιστορία που γεννήθηκε παράλληλα με την πορεία προς το τρόπαιο και ενδεχομένως την ξεπέρασε.