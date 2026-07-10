Πρόεδρος Προμηθέα: «Πολεμάνε τον Βαγγέλη Λιόλιο - Θα καταρρεύσει η απόφαση σαν χάρτινος πύργος»

Ο πρόεδρος του Προμηθέα, Χρήστος Μήλας αναφέρθηκε στην απόφαση της ΕΕΑ κατά του Βαγγέλη Λιόλιου και της ομάδας της Πάτρας.

Όλα αυτά έρχονται σε συνέχεια της γενικής κατακραυγής προς τον πρόεδρο της ΕΟΚ μετά την καταγγελία του Αμαρουσίου, με τον Χρήστο Μήλα να τονίζει μεταξύ άλλων ότι «πολεμάνε τον Βαγγέλη Λιόλιο»!

Αναλυτικά όσα ανέφερε

«Δεν μας ενδιέφερε αυτή η απόφαση. Θα έλεγα μία παροιμία για την ανακοίνωση του Αμαρουσίου, ότι θέλει η εκδιδόμενη να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Όλα γίνονται επειδή πολεμάνε τον Βαγγέλη Λιόλιο. Θα καταρρεύσει η απόφαση σαν χάρτινος πύργος. Εδώ θα είμαστε.

Ο Προμηθέας θα είναι πολύ ισχυρός, θα παίξει με τους όρους που έπαιζε και τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε φτιάξει μία ισχυρή ομάδα. Εμείς τώρα αρχίζουμε, όποιος έρθει απέναντι, θα δείτε, να έχετε υπομονή, θα δείτε τι θα ακολουθήσει. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για οτιδήποτε. Όλο αυτό θα καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος. Ο Προμηθέας δεν ήταν ποτέ ο στόχος. Στόχος είναι άλλος. Όλοι εμείς έχουμε την τύχη να είμαστε προσωπικοί φίλοι του Βαγγέλη Λιόλιου. Του ανθρώπου που ηγείται στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν θα πω τη λέξη χαρούμενοι που συμβαίνουν αυτά, αλλά μας δίνουν κίνητρο.

Το καλό που συμβαίνει είναι ότι από χθες παίρνουμε μηνύματα που είναι όλοι μαζί μας. Αυτό το δίμηνο ξέραμε τι θα γίνει. Γι’ αυτό είμαστε έτοιμοι. Να περιμένετε έναν Προμηθέα ισχυρό στο πρωτάθλημα και στο BCL. Θεωρούμε ότι η ομάδα συνεχίζει να αλλάζει επίπεδο, να πηγαίνει όλο και καλύτερα, οργανωτικά, αγωνιστικά και γηπεδικά, στα πάντα. Μιλάμε λίγο αλλά κάνουμε πολλά. Οι άνθρωποι όλοι εδώ έχουν κίνητρο σοβαρό. Θα μιλάμε και θα ξεμπροστιάζουμε σε όποιον πάει να ρίξει λάσπη».