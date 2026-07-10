Παναθηναϊκός: Με Ντε Φράι κόντρα στη Γκρασχόπερς οι «πράσινοι»

Με το βλέμμα στραμμένο στη φιλική αναμέτρηση απέναντι στη Γκρασχόπερ, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την τελευταία του προπόνηση, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να ρίχνει το βάρος στο τακτικό κομμάτι και στη βελτίωση της αγωνιστικής λειτουργίας της ομάδας.

Ο Δανός τεχνικός και οι συνεργάτες του θέλησαν να δουλέψουν πάνω στις λεπτομέρειες που αφορούν τόσο την ανάπτυξη του παιχνιδιού όσο και την αμυντική συμπεριφορά των «πρασίνων», ενόψει του φιλικού τεστ.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με την απαραίτητη προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κατοχής σε μικρούς χώρους. Οι ποδοσφαιριστές κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε συνθήκες πίεσης, με στόχο την ταχύτερη κυκλοφορία της μπάλας, τις σωστές τοποθετήσεις και τις άμεσες αποφάσεις μέσα στο παιχνίδι.

Στη συνέχεια, το τεχνικό επιτελείο εστίασε στην τακτική προσέγγιση, δουλεύοντας πάνω στους τρόπους επιθετικής ανάπτυξης αλλά και στην οργάνωση της άμυνας. Ο Νίστρουπ σταμάτησε αρκετές φορές την προπόνηση για να δώσει οδηγίες και να διορθώσει σημεία που θεωρεί σημαντικά για τη φιλοσοφία που θέλει να εφαρμόσει.

Το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης περιλάμβανε παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, με τους παίκτες να δουλεύουν σε υψηλή ένταση, στη γρήγορη μεταφορά της μπάλας και στην άμεση αντίδραση στις φάσεις.

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε με ασκήσεις στα τελειώματα, όπου οι ποδοσφαιριστές εξασκήθηκαν στην αποτελεσματικότητα μπροστά από την αντίπαλη εστία.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπης, Κυριόπουλος, Μπινιάρης, Λάβδας, Ραστόντερ και Κυριακόπουλος.