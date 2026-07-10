MVP των Προκριματικών ο Χεζόνια

Ο Μάριο Χεζόνια ήταν ο MVP της Α’ Φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη FIBA να γνωστοποιεί και την καλύτερη πεντάδα.

MVP των Προκριματικών ο Χεζόνια
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Ο Μάριο Χεζόνια είναι ο MVP της Α’ Φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου! Ο Κροάτης αστέρας οδήγησε την ομάδα του σε ρεκόρ 5-1 και σε έξι ματς είχε κατά μέσο όρο 19,3 πόντους, 8,3 ριμπάουντ, 5,5 ασίστ και 1,2 κλεψίματα.

Εκτός του MVP γνωστή έγινε και η καλύτερη πεντάδα της πρώτης φάσης, με τον Κροάτη σούπερ σταρ φυσικά και να είναι μέλος της.

Μαζί του ήταν οι Νίκο Μάνιον (Ιταλία - 16,8 πόντοι, 2,4 ριμπάουντ, 4,8 ασίστ), Ταρίκ Μπιμπέροβιτς (Τουρκία - 17,8 πόντοι, 2,6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1,4 κλεψίματα), Ματέους Πονίτκα (Πολωνία - 19,3 πόντοι, 8,3 ριμπάουντ, 5,5 ασίστ, 1,2 κλεψίματα) και Τορνίκε Σενγκέλια (Γεωργία - 21,3 πόντοι, 7,2 ριμπάουντ, 2,5 ασίστ, 1,8 κλεψίματα, 1,2 μπλοκ).

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