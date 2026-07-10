· Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Νέο πρόβλημα με Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Η νέα σεζόν για τον Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ φαίνεται πως έχει ξεκινήσει με προβλήματα.

Νέο πρόβλημα με Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας
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Η πρώτη αγωνιστική χρονιά του Φώτη Ιωαννίδη με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας δεν κύλησε όπως θα περίμενε ο ίδιος, καθώς οι συνεχείς τραυματισμοί δεν του επέτρεψαν να βρει ρυθμό και να προσφέρει όσα μπορούσε στην πορτογαλική ομάδα.

Ο 26χρονος διεθνής επιθετικός πέρασε μεγάλο μέρος της σεζόν προσπαθώντας να ξεπεράσει τα προβλήματα που αντιμετώπισε, γεγονός που επηρέασε τη συνολική του παρουσία στο γήπεδο.

Παρά τις δυσκολίες, ο Ιωαννίδης ολοκλήρωσε τη σεζόν με 22 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας έξι γκολ και μοιράζοντας τρεις ασίστ.

Στο τελευταίο κομμάτι της χρονιάς επιχείρησε να επιστρέψει σε πλήρη αγωνιστική δράση, προκειμένου να τεθεί στη διάθεση του προπονητή Ρούι Μπόρζες, όμως η προσπάθειά του δεν απέδωσε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα, ο πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού αντιμετωπίζει μυαλγία κόπωσης, η οποία αποδίδεται στην αυξημένη επιβάρυνση των τελευταίων ημερών.

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