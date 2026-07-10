Σφιντέρσκι: «Ήθελα να φύγω από τον Ιανουάριο από τον Παναθηναϊκό»

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την πορεία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κάνοντας έναν προσωπικό απολογισμό της παρουσίας του σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε στο πολωνικό μέσο «Goal.pl».

Ο διεθνής Πολωνός επιθετικός δεν έκρυψε τη συναισθηματική του σύνδεση με την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι τα χρόνια που αγωνίστηκε στη χώρα μας αποτελούν το πιο καθοριστικό στάδιο της μέχρι σήμερα ποδοσφαιρικής του διαδρομής.

Ο Σφιντέρσκι αναφέρθηκε στις εμπειρίες που αποκόμισε από τη θητεία του στη Super League, επισημαίνοντας ότι η παρουσία του στην Ελλάδα συνέβαλε σημαντικά τόσο στην αγωνιστική όσο και στην προσωπική του εξέλιξη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σφιντέρσκι

«Πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της ποδοσφαιρικής μου καριέρας στην Ελλάδα. Είτε στον ΠΑΟΚ είτε στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι θα θυμάμαι αυτή την περίοδο με αγάπη, γιατί είναι το σπίτι μου στον κόσμο. Πέρασα υπέροχα ζώντας τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα.

Αν κάποιος ήθελε ποτέ να μετακομίσει, θα πρότεινα ανεπιφύλακτα τη Γλυφάδα στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, καθώς είναι πραγματικά υπέροχα μέρη για να ζήσει κανείς. Επομένως, αυτό το μέρος της καριέρας μου πιθανότατα θα το θυμάμαι με την μεγαλύτερη αγάπη.

Οι πρώτες συζητήσεις ξεκίνησαν, νομίζω, τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, όταν ήθελα να φύγω από τον Παναθηναϊκό. Εκείνη την εποχή, η Βίντζεφ δεν ενδιαφερόταν ιδιαίτερα, τουλάχιστον αυτό μου είπε ο μάνατζέρ μου. Είπε ότι αν συνέβαινε κάτι, θα ξανασυζητούσαμε το θέμα το καλοκαίρι. Και πράγματι, το θέμα επανήλθε τότε».