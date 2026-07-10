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ΑΕΚ: «Ματιές» από την Τσάμπιονσιπ για Πενράις – Ενδιαφέρον από Μίντλεσμπρο και Μπλάκμπερν

Το όνομα του Τζέιμς Πενράις εξακολουθεί να βρίσκεται στη λίστα ομάδων από το Νησί, καθώς μετά τη Ρέιντζερς, «ματιές» στον Σκωτσέζο μπακ της ΑΕΚ ρίχνουν κι ομάδες της Τσάμπιονσιπ.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: «Ματιές» από την Τσάμπιονσιπ για Πενράις – Ενδιαφέρον από Μίντλεσμπρο και Μπλάκμπερν
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Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος, Μπεν Τζέικομπς, ο Σκωτσέζος μπακ βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα της Μίντλεσμπρο και της Μπλάκμπερν, ενώ ενδιαφέρον φέρεται να υπάρχει και από τη Ρέιντζερς.

Ο Τζέιμς Πενράις έχει μπει στο στόχαστρο ομάδων από την Αγγλία, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος Μπεν Τζέικομπς, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη προσφορά προς την ΑΕΚ.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό δημοσίευμα, η Μίντλεσμπρο και η Μπλάκμπερν παρακολουθούν την περίπτωση του 27χρονου αριστερού μπακ και τον έχουν συμπεριλάβει στη μεταγραφική τους λίστα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Παρ' όλα αυτά, καμία από τις δύο ομάδες της Τσάμπιονσιπ δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη κίνηση για την απόκτησή του. Παράλληλα, ο Τζέικομπς υποστηρίζει ότι ο Σκωτσέζος αμυντικός παραμένει και στη λίστα της Ρέιντζερς, χωρίς όμως να έχει καταγραφεί κάποια επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο Πενράις μετακόμισε στην ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι από τη Χαρτς, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2028. Πριν από την έλευσή του στην Ελλάδα, μέτρησε 108 συμμετοχές στη σκωτσέζικη Premiership με τις φανέλες των Χαρτς, Λίβινγκστον και Πάρτικ Θιστλ, έχοντας απολογισμό τέσσερα γκολ και 14 ασίστ. Την περασμένη σεζόν στην ΑΕΚ μέτρησε 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, καταγράφοντας μία ασίστ σε 1.920 λεπτά συμμετοχής.

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