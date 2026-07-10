· Μπαρτσελόνα

Μπαρτσελόνα: O Τζόελ Πάρα ανανέωσε έως το 2030

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολαίου με τον Τζόελ Πάρα.

Μπαρτσελόνα: O Τζόελ Πάρα ανανέωσε έως το 2030
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Η Μπαρτσελόνα διατηρεί στο δυναμικό της τον Τζόελ Πάρα, καθώς οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για την επέκταση της συνεργασίας τους, με τον Ισπανό φόργουορντ να παραμένει στη Βαρκελώνη για ακόμη τέσσερα χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κινήσεις των «μπλαουγκράνα» στο φετινό καλοκαίρι, σε μια μεταγραφική περίοδο όπου η ομάδα έχει επιλέξει να επενδύσει περισσότερο στη διατήρηση βασικών στελεχών του ρόστερ της.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον που φέρονται να έδειξαν σύλλογοι όπως η Βαλένθια και η Φενέρμπαχτσε, ο Πάρα αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας.

Ο 25χρονος διεθνής αγωνίζεται στους Καταλανούς από το 2023 και έχει καθιερωθεί ως μία αξιόπιστη λύση στην περιφέρεια και στις θέσεις των φόργουορντ.

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