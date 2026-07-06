Η ιστορία γράφεται μπροστά στα μάτια μας: Χάαλαντ, Εμπαπέ, Μέσι έχουν από 7 γκολ στο Μουντιάλ 2026
Για πρώτη φορά στην ιστορία τρεις παίκτες πετυχαίνουν τουλάχιστον 7 γκολ στην ίδια διοργάνωση. Το έκαναν οι Έρλινγκ Χάαλαντ, Κιλιάν Εμπαπέ και Λιονέλ Μέσι στο Μουντιάλ 2026.
Η λίστα με τους πρώτους σκόρερ του Μουντιάλ 2026
- 7 γκολ: Χάλαντ (Νορβηγία), Μέσι (Αργεντινή), Εμπαπέ (Γαλλία)
- 6 γκολ: Κέιν (Αγγλία)
- 4 γκολ: Οϊαρθάμπαλ (Ισπανία), Σαρ (Σενεγάλη), Ντεμπελέ (Γαλλία), Βινίσιους (Βραζιλία)
- 3 γκολ: Μπαλογκάν (ΗΠΑ), Τζαστ (Νέα Ζηλανδία)