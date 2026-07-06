Για πρώτη φορά στην ιστορία τρεις παίκτες πετυχαίνουν τουλάχιστον 7 γκολ στην ίδια διοργάνωση. Το έκαναν οι Έρλινγκ Χάαλαντ, Κιλιάν Εμπαπέ και Λιονέλ Μέσι στο Μουντιάλ 2026.