Μουντιάλ 2026: Στο νοσοκομείο ο Χέντερσον – Τραυματίστηκε στους πανηγυρισμούς της Αγγλίας

Απρόοπτο σκηνικό ακολούθησε τη μεγάλη πρόκριση της Αγγλίας στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, καθώς ο Τζόρνταν Χέντερσον τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών και αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο, ενώ του χορηγήθηκε και οξυγόνο.

Ο έμπειρος μέσος δεν αγωνίστηκε καθόλου στην αναμέτρηση με το Μεξικό, στην οποία τα «Τρία Λιοντάρια» νίκησαν με 3-2, ωστόσο βρέθηκε στο επίκεντρο για έναν άκρως άτυχο λόγο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Χέντερσον τραυματίστηκε όταν έχασε την ισορροπία του κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την πρόκριση και έπεσε πάνω σε διαφημιστική πινακίδα δίπλα στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να υποστεί τραυματισμό στον καρπό.

Το ιατρικό επιτελείο της Αγγλίας έσπευσε άμεσα δίνοντας τις πρώτες βοήθειες, με τον ποδοσφαιριστή να αποχωρεί με φορείο, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Χάρι Κέιν επιβεβαίωσε ότι ο τραυματισμός προήλθε στη διάρκεια των πανηγυρισμών. Από την πλευρά του, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, επιβεβαίωσε ότι ο Χέντερσον βρίσκεται στο νοσοκομείο, κάνοντας λόγο για έναν τραυματισμό που αρχικά δείχνει σοβαρός.

«Ο Τζόρνταν απλώς έπεσε και τραυμάτισε τον καρπό του. Φαίνεται πολύ άσχημα. Είναι ένας αρκετά σοβαρός τραυματισμός και δυστυχώς δεν ταιριάζει με τη χαρά της βραδιάς. Οι γιατροί μάς ενημέρωσαν ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η πρόκριση της Αγγλίας επισκιάστηκε από τον άτυχο τραυματισμό του Χέντερσον, με τη συμμετοχή του στον προημιτελικό απέναντι στη Νορβηγία να θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη.

Η στιγμή του τραυματισμού του Χέντερσον