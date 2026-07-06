Συγκλόνισε ο Καζεμίρο: «Θα είμαστε για πάντα η γενιά που δεν κατέκτησε το Κύπελλο»

Τα… μπαμ στο Μουντιάλ συνεχίζονται με τη Νορβηγία να κάνει τη μεγάλη έκπληξη και με τον εντυπωσιακό Έρλινγκ Χάαλαντ να πετάει εκτός συνέχειας τη Βραζιλία του Κάρλο Αντσελότι.

Πλέον άπαντες στην ομάδα είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, μιας και η όλη κατάσταση είναι πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη. Κάτι που φάνηκε και από τις δηλώσεις του Καζεμίρο, ο οποίος δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυα του για τη μεγάλη αποτυχία της ομάδας του.

«Είναι δύσκολο. Θέλω μόνο να είμαι με την οικογένειά μου. Κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε αλλά χάσαμε το όνειρό μας. Απογοητεύσαμε όλους τους Βραζιλιάνους.

Θα είμαστε για πάντα η γενιά που δεν κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο», τόνισε χαρακτηριστικά ο άλλοτε μέσος των Ρεάλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που έχει να επιδείξει 10 γκολ σε 91 συμμετοχές με τη φανέλα με το εθνόσημο από το 2011 και μετά.