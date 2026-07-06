ΑΕΚ: Ο Χρήστος Αλεξίου στα «κιτρινόμαυρα» - Με την αποστολή στην Ολλανδία ο νεαρός αμυντικός

Με την αποστολή της ΑΕΚ στην Ολλανδία ταξίδεψε ο Χρήστος Αλεξίου, ο οποίος ενσωματώνεται άμεσα στην προετοιμασία της ομάδας.

Η ΑΕΚ αναχώρησε το πρωί της Δευτέρας (06/07) με προορισμό το Άπελντοορν της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής της προετοιμασίας.

Στην αποστολή βρίσκεται κανονικά και ο Χρήστος Αλεξίου, με τον 21χρονο στόπερ να πραγματοποιεί την πρώτη του παρουσία με τα «κιτρινόμαυρα». Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός αμυντικός αναμένεται να αποκτηθεί από την Ίντερ με τη μορφή μονοετούς δανεισμού, ενώ στη συμφωνία προβλέπεται οψιόν αγοράς ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Αλεξίου ολοκλήρωσε την Κυριακή (05/07) τις εργομετρικές και τις ιατρικές εξετάσεις του, με τις τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες ανάμεσα στις δύο ομάδες να απομένουν για την επίσημη ανακοίνωση του δανεισμού του. Μάλιστα, με τη σύμφωνη γνώμη της Ίντερ, ο νεαρός αμυντικός ακολούθησε την αποστολή της ΑΕΚ στην Ολλανδία.