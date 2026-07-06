ΑΕΚ: Αναχώρησαν για Ολλανδία οι «κιτρινόμαυροι»

Για την Ολλανδία ταξίδεψε η αποστολή της «Ένωσης», καθώς στο Άπελντορν θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε 29 ποδοσφαιριστές για την αποστολή, με τον Ορμπελίν Πινέδα να αποτελεί τη μοναδική απουσία. Ο Μεξικανός μέσος ολοκλήρωσε τα ξημερώματα τις υποχρεώσεις του στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της χώρας του και θα απολαύσει λίγες επιπλέον ημέρες άδειας πριν ενσωματωθεί στην προετοιμασία.

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Στην Ολλανδία θα μεταβούν επίσης οι Κάαν Καϊρίνεν και Χρήστος Αλεξίου, καθώς απομένουν μόνο οι τελευταίες τυπικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση των υποθέσεών τους, προκειμένου να ενταχθούν άμεσα στο πρόγραμμα προπονήσεων της ομάδας.

Η πρώτη παραμονή της «Ένωσης» στο Άπελντορν θα διαρκέσει έως τις 19 Ιουλίου. Η ομάδα θα επιστρέψει εκεί στις 22 Ιουλίου, όπου θα παραμείνει μέχρι και τις 2 Αυγούστου, διάστημα στο οποίο έχει προγραμματίσει να δώσει συνολικά έξι φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας.

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