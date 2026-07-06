Ο Χάρι Κέιν το... έζησε στο έπακρο μετά τη μεγάλη πρόκριση της Αγγλίας απέναντι στο Μεξικό για τους «16» του Μουντιάλ 2026 , πληρώνοντας το τίμημα των έντονων πανηγυρισμών με την απώλεια της φωνής του.

Ο αρχηγός των «Τριών Λιονταριών» εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες αμέσως μετά το παιχνίδι, ωστόσο δυσκολεύτηκε να αρθρώσει περισσότερες από λίγες λέξεις, καθώς η φωνή του είχε σχεδόν εξαφανιστεί από τους πανηγυρισμούς στα αποδυτήρια και στον αγωνιστικό χώρο.

«Η φωνή μου έχει χαθεί.Ήταν ένα τρελό παιχνίδι, έπρεπε να παλέψουμε. Έπρεπε να βρούμε κάτι. Απλώς τραγουδούσα εκεί, δεν μπορώ πραγματικά να μιλήσω. Όλα ήταν εναντίον μας, βρήκαμε έναν τρόπο. Είμαι άφωνος, δεν μπορώ καν να μιλήσω», είπε με όση φωνή του είχε απομείνει.