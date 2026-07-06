Πορτογαλία - Ισπανία: Ιβηρική μάχη με φόντο το εισιτήριο για τα προημιτελικά - Η ώρα και το κανάλι

Η νοκ-άουτ φάση των 16 του Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται το βράδυ της Δευτέρας (6/7), με το ποδοσφαιρικό μενού να περιλαμβάνει την αναμέτρηση μεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας.

Δύο ίδιοι κόσμοι συγκρούονται στο Ντάλας, με την παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο να θέλει για δεύτερο συνεχόμενο τουρνουά να εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά, ενώ η Πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία να επιστρέψει μετά από 16 χρόνια στους «8».

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Δείτε το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ ΕΔΩ