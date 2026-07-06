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«Θετικός για Μπαρτσελόνα ο Μίροτιτς»

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα ο Σέρβος παίκτης δε λέει όχι στην επιστροφή του στους Καταλανούς. 

«Θετικός για Μπαρτσελόνα ο Μίροτιτς»
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Ανοιχτός στο ενδεχόμενο της επιστροφής του στη Μπαρτσελόνα είναι ο Νίκολα Μίροτιυς, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ είναι σε διαδικασία λύσης της συνεργασίας του με τη Μονακό και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα δεν αποκλείεται να είναι και πάλι ο τελικός του προορισμός.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mundo Deportivo ο Μίροτις εφόσον δεχόταν πρόταση από τους Καταλανούς, η επιστροφή του στον σύλλογο θα αποτελούσε την πρώτη του επιλογή.

Την φετινή σεζόν ταλαιπωρήθηκε από αρκετούς τραυματισμούς και με την φανέλα των Μονεγάσκων μέτρησε 11 πόντους, 4,3 ριμπάουντ, 12,7 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης και ποσοστό 39,3% στα τρίποντα.

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