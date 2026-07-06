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ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός για Κοτσορασβίλι – Όσα αναφέρουν στην Πορτογαλία

Στην Πορτογαλία υποστηρίζουν ότι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός εξετάζουν την περίπτωση του Γκιόργκι Κοτσορασβίλι με τη μορφή δανεισμού από τη Σπόρτινγκ, επιδιώκοντας να συμπεριληφθεί και οψιόν αγοράς.

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός για Κοτσορασβίλι – Όσα αναφέρουν στην Πορτογαλία
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Η Record φέρνει στο προσκήνιο τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό ως ενδιαφερόμενους για την απόκτηση του Γκιόργκι Κοτσορασβίλι από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο ελληνικοί σύλλογοι εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του 27χρονου Γεωργιανού μέσου (1,78 μ.), επιδιώκοντας να τον αποκτήσουν με τη μορφή δανεισμού. Όπως επισημαίνεται, έχουν ήδη πραγματοποιήσει επαφές με τη Σπόρτινγκ, ενώ στις συζητήσεις επιθυμούν να συμπεριληφθεί και οψιόν αγοράς.

Από την πλευρά του, ο Κοτσορασβίλι αναζητά ομάδα στην οποία θα έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, με την Ισπανία να αποτελεί την πρώτη του επιλογή, καθώς εκεί πραγματοποίησε το μεγαλύτερο μέρος της ποδοσφαιρικής του διαδρομής.

Ο Γεωργιανός χαφ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Σπόρτινγκ έως το καλοκαίρι του 2030. Στην καριέρα του έχει φορέσει ακόμα τις φανέλες των Σαμπούρταλο, Περαλάντα, Λεβάντε και Καστεγιόν, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε 26 συμμετοχές με την πορτογαλική ομάδα.

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