MundoBasket: Η τελική βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής μετά τη νίκη του Μαυροβουνίου
Το Μαυροβούνιο τα χρειάστηκε, ωστόσο πήρε τη νίκη με 65-64 κόντρα στη Ρουμανία και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 4-2. Δείτε πως διαμορφώθηκε ο όμιλος της Ελλάδας στην πρώτη φάση των προκριματικών του MundoBasket 2027.
Η αυλαία της Α' φάσης των προκριματικών του MundoBasket 2027 έπεσε το βράδυ της Κυριακής (5/7) με τη διεξαγωγή της τελευταίας αγωνιστικής. Το Μαυροβούνιο επικράτησε οριακά της Ρουμανίας με 65-64, αποτέλεσμα που το διατήρησε στην κορυφή του γκρουπ με ρεκόρ 4-2.
Με αυτή την ήττα, οι Ρουμάνοι αποκλείστηκαν οριστικά από τη συνέχεια, καθώς κατέλαβαν την τελευταία θέση.
Η Ελλάδα και η Πορτογαλία ισοβαθμούν στο 3-3, παίρνοντας μαζί με το Μαυροβούνιο την πρόκριση για το γκρουπ Β' της επόμενης φάσης, όπου θα διασταυρωθούν με τις τρεις ομάδες που προκρίθηκαν από το Group A (Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία).
Η τελική βαθμολογία του γκρουπ είναι η εξής:
- Μαυροβούνιο: 4 νίκες και 2 ήττες
- Πορτογαλία: 3 νίκες και 3 ήττες
- Ελλάδα: 3 νίκες και 3 ήττες
- Ρουμανία: 2 νίκες και 4 ήττες