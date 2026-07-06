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MundoBasket: Η τελική βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής μετά τη νίκη του Μαυροβουνίου

Το Μαυροβούνιο τα χρειάστηκε, ωστόσο πήρε τη νίκη με 65-64 κόντρα στη Ρουμανία και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 4-2. Δείτε πως διαμορφώθηκε ο όμιλος της Ελλάδας στην πρώτη φάση των προκριματικών του MundoBasket 2027.

MundoBasket: Η τελική βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής μετά τη νίκη του Μαυροβουνίου
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Η αυλαία της Α' φάσης των προκριματικών του MundoBasket 2027 έπεσε το βράδυ της Κυριακής (5/7) με τη διεξαγωγή της τελευταίας αγωνιστικής. Το Μαυροβούνιο επικράτησε οριακά της Ρουμανίας με 65-64, αποτέλεσμα που το διατήρησε στην κορυφή του γκρουπ με ρεκόρ 4-2.

Με αυτή την ήττα, οι Ρουμάνοι αποκλείστηκαν οριστικά από τη συνέχεια, καθώς κατέλαβαν την τελευταία θέση.

Η Ελλάδα και η Πορτογαλία ισοβαθμούν στο 3-3, παίρνοντας μαζί με το Μαυροβούνιο την πρόκριση για το γκρουπ Β' της επόμενης φάσης, όπου θα διασταυρωθούν με τις τρεις ομάδες που προκρίθηκαν από το Group A (Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία).

Η τελική βαθμολογία του γκρουπ είναι η εξής:

  1. Μαυροβούνιο: 4 νίκες και 2 ήττες
  2. Πορτογαλία: 3 νίκες και 3 ήττες
  3. Ελλάδα: 3 νίκες και 3 ήττες
  4. Ρουμανία: 2 νίκες και 4 ήττες
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