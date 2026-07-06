MundoBasket: Η τελική βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής μετά τη νίκη του Μαυροβουνίου

Η αυλαία της Α' φάσης των προκριματικών του MundoBasket 2027 έπεσε το βράδυ της Κυριακής (5/7) με τη διεξαγωγή της τελευταίας αγωνιστικής. Το Μαυροβούνιο επικράτησε οριακά της Ρουμανίας με 65-64, αποτέλεσμα που το διατήρησε στην κορυφή του γκρουπ με ρεκόρ 4-2.

Με αυτή την ήττα, οι Ρουμάνοι αποκλείστηκαν οριστικά από τη συνέχεια, καθώς κατέλαβαν την τελευταία θέση.

Η Ελλάδα και η Πορτογαλία ισοβαθμούν στο 3-3, παίρνοντας μαζί με το Μαυροβούνιο την πρόκριση για το γκρουπ Β' της επόμενης φάσης, όπου θα διασταυρωθούν με τις τρεις ομάδες που προκρίθηκαν από το Group A (Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία).

Η τελική βαθμολογία του γκρουπ είναι η εξής: