«Ενδιαφέρεται για τον Μανζάμπι η Νιουκάστλ»

Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Νιούκαστλ βρίσκεται ο Γιόχαν Μανζάμπι, με τον αγγλικό σύλλογο να προετοιμάζει την πρώτη του επίσημη προσφορά προς τη Φράιμπουργκ.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές έχουν ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες διερευνητικές επαφές, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον από τις «καρακάξες».

Ο 20χρονος επιθετικός μέσος αποτελεί μία από τις μεγάλες εκπλήξεις της εθνικής Ελβετίας στο Μουντιάλ, έχοντας καταγράψει τρία γκολ και δύο ασίστ σε πέντε αναμετρήσεις, βοηθώντας στα μέγιστα την ομάδα του να φτάσει μέχρι τη φάση των «16».

Αν και το ταλέντο του είχε απασχολήσει και νωρίτερα τα ευρωπαϊκά κλαμπ, η παρουσία του στα γήπεδα της Αμερικής ανέβασε κατακόρυφα τις μετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.

Πρόκειται για έναν πολυσύνθετο μεσοεπιθετικό που αγωνίζεται με την ίδια άνεση τόσο στον άξονα όσο και στα άκρα, ξεχωρίζοντας για την ταχύτητα και την έφεσή του στο σκοράρισμα. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις απαιτήσεις που θα προβάλει η Φράιμπουργκ μόλις λάβει την πρόταση της Νιούκαστλ.