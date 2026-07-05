Η Νιούκαστλ απέκτησε τον Μπαζουμάνα Τουρέ με 50 εκατ. ευρώ

Σε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε η Νιούκαστλ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπαζουμάνα Τουρέ από τη Χόφενχαϊμ, ενισχύοντας τη μεσοεπιθετική της γραμμή ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Για να αποσπάσει την υπογραφή του, η ομάδα του Έντι Χάουι κατέβαλε το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ, πραγματοποιώντας μία από τις πιο ακριβές μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού.

Ο Τουρέ προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν με τη Χόφενχαϊμ, καταγράφοντας 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό πέντε γκολ και 12 ασίστ, επιδόσεις που τον έφεραν στο μεταγραφικό στόχαστρο αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων.