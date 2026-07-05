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Σπανούλης: «Τα παιδιά ήρθαν τελείως απροετοίμαστα, έχουμε όλοι ευθύνη για αυτό»

Όσα δήλωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, Βασίλης Σπανούλης μετά την ήττα-σοκ από την Πορτογαλία στη Sunel Arena για την πρώτη φάση των προκριματικών του MundoBasket 2027.

Σπανούλης: «Τα παιδιά ήρθαν τελείως απροετοίμαστα, έχουμε όλοι ευθύνη για αυτό»
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Έξαλλος με την εικόνα της Εθνικής μετά την ήττα από την Πορτογαλία εμφανίστηκε ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος δεν κρύφτηκε πίσω από δικαιολογίες και ζήτησε από όλους να αναλογιστούν το βάρος της φανέλας.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Δεν μου αρέσουν αυτές οι λέξεις που χρησιμοποιείτε. Εφιάλτης, καταστροφή και αυτά, αυτά είναι για άλλους. Δεν είναι για εμένα και για αυτά που πρεσβεύω. Είναι ίσως για εσάς, δεν ξέρω για ποιον είναι. Όχι πάντως για εμένα.

Η ουσία είναι ότι ήμασταν ανέτοιμοι στο παράθυρο. Έχουμε όλοι ευθύνη για αυτό. Τα παιδιά ήρθαν τελείως απροετοίμαστα. Χωρίς προπόνηση. Σε πολύ κακή κατάσταση. Πάνω από όλα, την ευθύνη την έχουμε όλοι, ο καθένας το μερίδιό του. Πρέπει ο καθένας να σκεφτεί τι πρεσβεύουμε, σε ποια ομάδα παίζουμε, γιατί ήρθαμε σαν να ήρθαμε από τις διακοπές».

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