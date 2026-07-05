· Ντένβερ Νάγκετς

Nάγκετς: Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανταλλαγής του Μάρεϊ

Οι Ντένβερ Νάγκετς θα εξετάσουν πιθανές προτάσεις για ανταλλαγή του Τζαμάλ Μάρεϊ, σύμφωνα με το «Heavy».

Nάγκετς: Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανταλλαγής του Μάρεϊ
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Σε πιθανές αλλαγές στο ρόστερ τους φαίνεται πως προσανατολίζονται οι Ντένβερ Νάγκετς, οι οποίοι, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Heavy», είναι ανοιχτοί στο ενδεχόμενο παραχώρησης του Τζαμάλ Μάρεϊ.

Οι ομάδες του ΝΒΑ καταστρώνουν ήδη τα πλάνα τους ενόψει της νέας σεζόν και το Ντένβερ αναμένεται να εμπλακεί ενεργά στην αγορά, εξετάζοντας όλες τις διαθέσιμες επιλογές για ενίσχυση του ρόστερ του.

Ο βασικός στόχος μιας τέτοιας εξέλιξης θα ήταν να δημιουργηθεί μεγαλύτερη ευελιξία στο salary cap, ώστε το Ντένβερ να μπορέσει να προσθέσει τους κατάλληλους παίκτες γύρω από τον Νίκολα Γιόκιτς και να ενισχύσει την προσπάθεια για πρωταθλητισμό.

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