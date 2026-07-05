Γκαέλ Κακουτά: Ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο

Την απόφαση να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα ανακοίνωσε ο Γκαέλ Κακουτά.

Γκαέλ Κακουτά: Ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο
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Ο Γκαέλ Κακουτά αγωνίστηκε το τελευταίο εξάμηνο με τη φανέλα της ΑΕΛ Novibet, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να βοηθήσει την ομάδα να εξασφαλίσει την παραμονή της στη Stoiximan Super League.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Κονγκολέζος μεσοεπιθετικός φόρεσε τη φανέλα αρκετών σημαντικών συλλόγων, μεταξύ των οποίων οι Τσέλσι, Μπόλτον, Ντιζόν, Φίτεσε, Λάτσιο, Ράγιο Βαγιεκάνο, Ντεπορτίβο Λα Κορούνια και Λανς, ενώ αγωνίστηκε επίσης σε ομάδες της Ασίας.

Σε διεθνές επίπεδο, κατέγραψε 31 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, σημειώνοντας πέντε γκολ, ενώ αποτέλεσε μέλος του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Την είδηση της απόσυρσής του γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω ανάρτησης στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας όσους στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της πορείας του στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

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