Μουντιάλ 2026: Χωρίς Νεϊμάρ, αλλά με Χάαλαντ οι ενδεκάδες του Βραζιλία - Νορβηγία

Η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Νορβηγία (21:00) για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στη Νέα Υόρκη.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της σπουδαίας αναμέτρησης οι δύο προπονητές έκαναν γνωστές τις επιλογές τους, με τον Νεϊμάρ να μένει ξανά εκτός.

Οι ενδεκάδες

Βραζιλία (Κάρλο Αντσελότι): Άλισον, Ντανίλο, Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Ντάγκλας Σάντος, Κασεμίρο, Μπρούνο Γκιμαράες, Μαρτινέλι, Ραγιάν, Κούνια, Βινίσους.

Νορβηγία (Στάλε Σολμπάκεν): Νίλαντ, Αγιέρ, Μόλερ Βόλφε, Χέγκεμ, Μπεργκ, Μπέργκε, Όντεγκααρντ, Σόρλοθ, Νούσα, Ράιερσον, Χάαλαντ.