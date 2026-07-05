ΑΕΚ: Αυτός θα είναι ο νέος προπονητής τερματοφυλάκων

Η ΑΕΚ προχωρά σε αλλαγή στο τεχνικό της επιτελείο μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μάρκο Γκαρόφαλο, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν προπονητής τερματοφυλάκων της Ένωσης.

Μετά την αποχώρησή του, ο Μάρκο Νίκολιτς πραγματοποίησε σειρά επαφών και συνεντεύξεων με υποψήφιους για τη συγκεκριμένη θέση, αξιολογώντας τις διαθέσιμες επιλογές πριν καταλήξει στον άνθρωπο που θα πλαισιώσει το νέο τεχνικό επιτελείο.

Εκλεκτός του Σέρβου προπονητή είναι ο Αυστριακός Κρίστιαν Ντόμπνικ, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει σύντομα τα νέα του καθήκοντα.

Ο Ντόμπνικ θα ταξιδέψει τη Δευτέρα (6/7) μαζί με την αποστολή της ΑΕΚ για το Άπελντορν της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Πλέον τα μόνα που απομένουν είναι κάποια διαδικαστικά μέχρι να ανακοινωθεί κι επίσημα η πρόσληψή του από τον «Δικέφαλο».