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ΑΕΚ: Τέλος ο Γκαρόφαλο - Αλλάζει προπονητή τερματοφυλάκων η Ένωση

Αλλαγή στο τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ.

ΑΕΚ: Τέλος ο Γκαρόφαλο - Αλλάζει προπονητή τερματοφυλάκων η Ένωση
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Σε αλλαγή στο τεχνικό της επιτελείο προχωρά η ΑΕΚ, καθώς ολοκληρώθηκε η συνεργασία της με τον Μάρκο Γκαρόφαλο, ο οποίος δεν θα συνεχίσει στον ρόλο του προπονητή τερματοφυλάκων.

Η απόφαση σηματοδοτεί μία ακόμη διαφοροποίηση στο αγωνιστικό επιτελείο της Ένωσης ενόψει της νέας σεζόν, με τη διοίκηση να έχει ήδη κινηθεί για την κάλυψη του κενού.

Οι άνθρωποι της ΑΕΚ έχουν καταλήξει στον εκλεκτό για τη θέση και απομένουν μόνο οι τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες, ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο, προκειμένου ο νέος προπονητής τερματοφυλάκων να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα και να ταξιδέψει τη Δευτέρα (6/7) μαζί με την αποστολή για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Ο Γκαρόφαλο είχε ενταχθεί στην ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι, αναλαμβάνοντας την εκγύμναση των τερματοφυλάκων στο πλαίσιο της στελέχωσης του τεχνικού επιτελείου.

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