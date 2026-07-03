Ανακοινώθηκε από την Αλ Νασρ του Κριστιάνο ο Ποστέκογλου!

Ο Άγγελος Ποστέκογλου είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Αλ Νασρ, με τον σύλλογο να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας μαζί με τον Ελληνοαυστραλό τεχνικό για τις επόμενες δύο σεζόν. Στον νέο του σταθμό, ο πρώην προπονητής της εθνικής Αυστραλίας θα έχει υπό τις οδηγίες του ένα ρόστερ γεμάτο αστέρες, με κυριότερο φυσικά τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Τελευταίος σταθμός στην καριέρα του Ποστέκογλου ήταν η Νότιγχαμ Φόρεστ, στην οποία είχε ένα σύντομο πέρασμα 39 ημερών κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.

Νωρίτερα, είχε καθίσει για μια διετία (2023-2025) στον πάγκο της Τότεναμ, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του Europa League.