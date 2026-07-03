· Βαλένθια

Βαλένθια: Ενίσχυση στα γκαρντ με Κορμπαλάν

Την πρώτη της μεταγραφή ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου ολοκλήρωσε η Βαλένθια, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Γκονζάλο Κορμπαλάν για τα επόμενα τρία χρόνια.

Βαλένθια: Ενίσχυση στα γκαρντ με Κορμπαλάν
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Σε μια νέα εποχή μπαίνει η Βαλένθια, με την πρωταθλήτρια Ισπανίας να βλέπει τους Πέδρο Μαρτίνεθ, Μπράνκου Μπάντιο και Ζαν Μοντέρο να αποχωρούν από την ομάδα, μετά και την καταπληκτική σεζόν που πραγματοποίησαν εντός και εκτός συνόρων.

Οι «πορτοκαλί» έχουν ξεκινήσει τον μεταγραφικό τους σχεδιασμό και μάλιστα ανακοίνωσαν την πρώτη τους κίνηση ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Συγκεκριμένα, Ο Γκονζάλο Κορμπαλάν υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τις «νυχτερίδες», με τον 24χρονο Αργεντίνο να έρχεται για να καλύψει το κενό που έχει δημιουργηθεί στα γκαρντ.

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο Κορμπαλάν αγωνίστηκε με τα χρώματα της Μπούργος, μετρώντας κατά μέσο όρο 15,1 πόντους, 3,2 ριμπάουντ, 2,6 ασίστ και 1,5 κλεψίματα ανά αγώνα, όντας ο έκτος καλύτερος σκόρερ στην ισπανική ACB.

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