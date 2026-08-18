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Πενράις: «Ήθελα πολύ να έρθω στη Ρέιντζερς, η ΑΕΚ το έκανε εφικτό»

Ο Τζέιμς Πενράις μίλησε σε μέσο της Σκωτίας για την μετακίνησή του στη Ρέιντζερς, τονίζοντας πως οι άνθρωποι της ΑΕΚ βοήθησαν στο να γίνει εφικτός ο δανεισμός του στην ομάδα της Γλασκώβης.

Πενράις: «Ήθελα πολύ να έρθω στη Ρέιντζερς, η ΑΕΚ το έκανε εφικτό»
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Για τη μετακίνησή του στη Ρέιντζερς με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ μίλησε ο Τζέιμς Πενράις, αποκαλύπτοντας την έντονη επιθυμία του να επαναπατριστεί και ευχαριστώντας παράλληλα την «Ένωση» και τους ανθρώπους της για τη διευκόλυνση του deal.

Ο 27χρονος Σκωτσέζος αριστερός μπακ, ο οποίος πραγματοποίησε ονειρικό ντεμπούτο με τη νέα του ομάδα σημειώνοντας γκολ και ασίστ απέναντι στη Σεντ Μίρεν για το Λιγκ Καπ, ανέφερε στο «rangersreview» πως από τον περασμένο Ιανουάριο ήταν θετικός σε μια πιθανή μετακίνηση στη Ρέιντζερς.

Ωστόσο, τόνισε πως όταν η ευκαιρία παρουσιάστηκε ξανά το καλοκαίρι, πίεσε προς κάθε κατεύθυνση ώστε να φορέσει τη φανέλα τα χρώματα της Ρέιντζερς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τζέιμς Πενράις:

Για το χρονικό της μεταγραφής και τη στάση της ΑΕΚ: «Τον Ιανουάριο ήμασταν κοντά, αλλά για διάφορους λόγους δεν έγινε η μεταγραφή και τελικά παρέμεινα και κατέκτησα το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Όταν άκουσα ότι υπήρχε ενδιαφέρον σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, ήταν το μόνο που ήθελα. Πίεσα πάρα πολύ για να γίνει και πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην ΑΕΚ, γιατί βοήθησε να πραγματοποιηθεί. Τους είπα ότι πραγματικά ήθελα να έρθω στον σύλλογο και εκείνοι διευκόλυναν τη μεταγραφή. Πρέπει λοιπόν να τους ευχαριστήσω κι αυτούς, αλλά και τον σύλλογο που έδειξε εμπιστοσύνη και έκανε ό,τι μπορούσε για να με φέρει εδώ.»

Για τις αμφιβολίες και την επιθυμία του: «Υπάρχουν στιγμές που αρχίζεις να αμφιβάλλεις. Ήμουν αρκετά στενοχωρημένος που δεν έγινε τον Ιανουάριο και δεν το κρύβω. Όμως, μόλις έμαθα το καλοκαίρι ότι υπήρχε πιθανότητα, πίεσα όσο μπορούσα και ήταν το μόνο πράγμα που ήθελα.»

Για το μέλλον του και την οψιόν αγοράς: «Προφανώς αυτό είναι μια συζήτηση για το μέλλον και υπάρχει πάντα αυτή η επιλογή, όλοι το γνωρίζουν. Είμαι εδώ μόλις δύο ημέρες, οπότε αφήστε με πρώτα να απολαύσω αυτή τη στιγμή και σε μερικούς μήνες μπορούμε να το συζητήσουμε.»

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