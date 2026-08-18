Super League: Τηλεδιάσκεψη για τα τηλεοπτικά και την ανακατανομή των εσόδων τους

Άτυπη συνεδρίαση με βασικό θέμα τα τηλεοπτικά δικαιώματα θα πραγματοποιήσει η Λίγκα. Στο επίκεντρο θα βρεθεί το πλάνο ανακατανομής των τηλεοπτικών εσόδων, με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού στο πρωτάθλημα.

Από την πλευρά του προέδρου της Super League, Γιάννη Αλαφούζου, προωθείται ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των τηλεοπτικών εσόδων, το οποίο θα μπορούσε να αποφέρει έως και 2,5 εκατ. ευρώ επιπλέον σε ετήσια βάση στις οικονομικά ασθενέστερες ΠΑΕ.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη δημιουργία ειδικού ταμείου του συνεταιρισμού, στο οποίο θα καταλήγει μέρος ή ακόμη και το σύνολο των χρημάτων που εισπράττουν οι 14 ομάδες από τα τηλεοπτικά τους συμβόλαια. Στη συνέχεια, μέσω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιείται αναδιανομή των εσόδων, με ευνοϊκότερους όρους για τις μικρομεσαίες ΠΑΕ.